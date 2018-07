A cidade de São Paulo, prima de Joanesburgo, Tóquio e Recife. Seus bares, restaurantes e avenidas. Como a 23 de Maio, uma via do signo de gêmeos: dupla, imprevisível e volúvel. A avenida Paulista, coração da cidade que viveu na Ipiranga e mudou-se aos sobressaltos para a Berrini. Por onde anda o coração de São Paulo nesse trânsito parado, meu Deus?

Passou aqui a ponte aérea, na qual executivos tiram férias de quarenta e cinco minutos, livres dos celulares e urgências terrestres. A casual friday, tirando dos homens o terno cinza que lhes esconde a alma e solta os tucanos em espalhafatosas camisas. O carnaval e a quarta-feira traída, pondo fim às coisas enquanto fica cravada em pleno meio de tudo. As sete ondas de janeiro.

Esteve aqui o filho único, sua angústia maior e secreta: a generosidade (não o egoísmo) de satisfazer a expectativa alheia em lugar da própria. Esteve com ele o dentista, que monologa com pacientes boquiabertos, preenchendo de respostas suas próprias perguntas.

Passaram por aqui o medo, a piada, o pitoresco e o medíocre. Poetas e patetas, dos quais o maior me acompanha, implacável e míope, atrás dos óculos.

Não gostei de tudo, pois não há que se gostar do chão. Benditas sejam as nuvens e suas ambições de algodão. Bendito seja o mar escuro, onde se escondem monstros, naufrágios e medeias. Mas dane-se o meu chão. Chão do meio, inerte entre a música e o grito. Chão morno, chão frio. Planta sem raiz, avesso da planta: pé.

Passou por aqui também o silêncio pelas coisas que quis cantar e não pude - por não saber cantar, e por não saber que existem. Tudo isso passou por

esse jornal que há nove anos me inventou cronista.

Hoje, sem muito mais a dizer, quem passa sou eu.