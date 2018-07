Fujii diz que câmbio está ''desequilibrado''

O ministro das Finanças do Japão, Hirohisa Fujii, disse que os movimentos no mercado de câmbio têm sido um pouco desequilibrados, depois de recentemente ter dito que um iene mais forte poderia ajudar a economia. Ele também afirmou que é errado interpretar seus comentários como uma permissão para elevar o iene. "Algumas pessoas nos mercados estão distorcendo meus comentários. Na raiz (da alta do iene ante o dólar) está a política americana. Mas os mercados vão se corrigir em breve." Os comentários foram feitos horas depois de Fujii dizer que os atuais movimentos do câmbio "não são anormais".