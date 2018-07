Fujitsu busca impulsionar lucro operacional em 35% em dois anos

As previsões representam um aumento ante as projeções da companhia para um lucro operacional de 185 bilhões de ienes e lucro líquido de 125 bilhões de ienes no ano que termina em março próximo.

"Começando no ano fiscal de 2014, a Fujitsu está mudando de uma posição defensiva para partir para a ofensiva, e irá expandir o investimento em novos domínios para alcançar sua estratégia de crescimento", disse a empresa em uma declaração descrevendo suas metas financeiras no âmbito de um plano de negócios de três anos.

A companhia também estimou um fluxo de caixa livre de mais de 130 bilhões de ienes em três anos a partir de agora, contra 80 bilhões de ienes previstos para o ano fiscal corrente.

(Por Chang-Ran Kim)