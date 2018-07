Fuligem branca se espalha pela cidade do Rio de Janeiro

De acordo com depoimentos de internautas o fenômeno já atingiu bairros da Zona Sul como Lagoa, Copacabana, Ipanema, Botafogo, Laranjeiras, Largo do Machado e Glória, no Centro, na Tijuca (Zona Norte) e no Recreio (Zona Oeste).

Os relatos dão conta de que a poeira fina começa a entrar nos apartamentos e até causar alergia em alguns moradores. O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente ainda desconhecem as causas do fenômeno.