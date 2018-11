Fuligem de siderúrgica assusta moradores do Rio Moradores de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, ficaram assustados neste fim de semana com uma nuvem de fuligem vinda da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), que invadiu as casas da região. A Secretaria Estadual do Ambiente fixou prazo de 30 dias para que a empresa resolva o problema da poluição do ar no local e informou que a CSA poderá ser multada por não ter informado o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) sobre o problema.