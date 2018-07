Fumaça da queima de revestimento acústico causou maioria de mortes, diz resgate A fumaça resultante da queima do revestimento acústico de uma boate em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, foi a principal causa das mais de 230 mortes no incêndio que consumiu o local, frequentado em sua maioria por estudantes universitários, disseram bombeiros que participaram dos trabalhos de resgate no local.