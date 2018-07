Fumaça de incêndio trava Porto de São Francisco do Sul O incêndio no galpão de fertilizantes em São Francisco do Sul, que gerou uma densa nuvem de fumaça, paralisa as atividades no Porto de São Francisco, principal canal para escoamento de grãos no Estado. O presidente do porto, Paulo Corso, afirmou que a baixa visibilidade é o principal motivo para a suspensão das atividades. Corso disse ainda ser difícil prever a normalização dos embarques e desembarques e que ainda é cedo para calcular os prejuízos para a atividade portuária com o incêndio.