Fumaça e explosões perto do aeroporto de Donetsk, na Ucrânia, dizem testemunhas Jornalistas da Reuters perto do aeroporto internacional de Donetsk no leste da Ucrânia escutaram troca de tiros e explosões nas vizinhanças e viram fumaça saindo do perímetro enquanto caças sobrevoavam o local nesta segunda-feira.