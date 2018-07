Fumaça em bueiro assusta moradores na zona sul do RJ Um bueiro soltou fumaça no início desta tarde na Rua Bulhões de Carvalho, esquina com a Rua Rainha Elisabeth, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, assustando pedestres que passavam pelo local. Segundo o Centro de Operações, uma faixa da via está interditada, mas o tráfego flui normalmente na região. Equipes da CET-Rio e da Light foram para o local analisar o ocorrido.