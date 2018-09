Fumaça em hospital coloca bombeiros em alerta no Rio Uma grande quantidade de fumaça no Hospital Estadual Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, colocou os bombeiros em alerta na manhã de hoje. Equipes foram chamadas para verificar o ocorrido e constataram que não havia incêndio, apenas fumaça originada por um curto circuito em um transformador no subsolo do hospital.