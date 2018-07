Fumaça força retirada de pessoas de prédio de ministérios em Brasília

O chefe de comunicação social dos bombeiros, tenente coronel Mauro Sérgio Oliveira, disse que houve "uma pequena explosão, um princípio de incêndio" na subestação da Companhia Energética de Brasília (CEB), que fica no subsolo do prédio.

"Mas é a perícia que vai determinar a causa e a origem", disse Oliveira.

Segundo o tenente coronel, não há informação de feridos, e a retirada das pessoas do prédio foi feita com tranquilidade. Ele informou ainda que apenas uma pessoa recebeu atendimento médico por se sentir mal.

De acordo com relatos de funcionários, a fumaça invadiu corredores internos e escadas do prédio. Pelo lado de fora, a fumaça parecia estar saindo entre os andares quinto e sexto, principalmente nas proximidades dos aparelhos de ar-condicionado.

"Ouvi um estrondo no subsolo e depois saí correndo", disse o técnico em telefonia e funcionário terceirizado do Ministério dos Transportes Roberto Carlos Santana.

Após o forte ruído, as luzes principais do prédio se apagaram e, segundo ele, apenas a iluminação de emergência funcionava nos andares mais baixos. Santana acrescentou que a fumaça subia pela escada interna do prédio.

(Reportagem de Leonardo Goy)