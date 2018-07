Fumódromos em locais públicos são ilegais, diz Padilha

O Brasil registrou uma discreta redução de fumantes entre 2010 e 2011. Foi de 0,3 ponto porcentual, passando de 15,1% para 14,8%. Em 2006, primeiro ano da edição do Vigitel, o País tinha 16,2% de fumantes.

Ontem, ao apresentar os dados, o ministro da Saúde defendeu que medidas como a proibição dos fumódromos, o aumento de preços do cigarro e a proibição do uso de aditivos devem, juntas, ter um impacto significativo na redução do tabagismo nos próximos anos. / L.F.