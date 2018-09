Fumódromos podem voltar

Na prática, a aprovação dessa emenda acaba com a proibição de fumódromos, recomendação da Convenção-Quadro para o Tabaco, acordo internacional para combater o tabagismo no mundo do qual o Brasil é signatário.

O texto também prevê restrições mais brandas a respeito dos produtos que não poderiam ser incluídos no cigarro, deixando de fora itens como mentol, açúcar e amônia, que constam de proposta em discussão na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Outra proposta da emenda que contraria a Anvisa é a diminuição do espaço para advertências sobre os males do fumo nos maços.