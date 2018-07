'Fun Zones' da Infraero já receberam 77,5 mil pessoas As "Fun Zones" montadas em 12 aeroportos da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) em dez cidades-sede da Copa de 2014 já receberam 77,5 mil pessoas na primeira semana de funcionamento, de 10 a 17 de junho. As "Fun Zones" são espaços de convivência disponíveis que oferecem, por exemplo, internet sem fio gratuita, videogame, máquinas de bebidas e lanches, caixas automáticos para saques, carregadores para celulares e laptops, além de telões com programação voltada para o futebol. Os usuários podem, ainda, acompanhar os horários dos voos e fazer check-in por meio de totens de autoatendimento.