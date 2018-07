Funasa pede reintegração de posse de sede no PR A ocupação da sede da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em Londrina (400 quilômetros de Curitiba), por um grupo de 21 índios da reserva Barão de Antonina, em São Jerônimo da Serra, pode terminar amanhã. A Coordenadoria Regional do órgão entrou, na noite de ontem, com um pedido de reintegração de posse junto a Procuradoria Geral da República. "Esperamos tudo seja normalizado rapidamente", disse o coordenador regional Rômulo Henrique da Cruz.