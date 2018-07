Funcionalismo público cresce 2,1% nos municípios 2 anos

O número total de pessoas ocupadas na administração municipal cresceu 2,1% entre 2006 e 2008, segundo a Pesquisa de Informações Municipais (Munic), divulgada nesta sexta-feira, 12, pelo IBGE. O número chega a 5.182.604 pessoas - incluindo funcionários de empresas e fundações que trabalham com administração pública. Veja também: Pouco mais de 1/3 das cidades têm verbas ao meio-ambiente Norte e Sul são regiões com mais favelas e palafitas, diz IBGE O total de pessoas ocupadas na administração municipal corresponde, atualmente, a 2,7% da população brasileira e 5,2% da População Economicamente Ativa (PEA). Apesar do crescimento, o aumento foi inferior ao apresentado nos períodos entre 2004 e 2005 (5,4%) e entre 2005 e 2006 (6,5%). Em 2007 não houve realização da pesquisa, por isso não há dado comparativo ao ano anterior. Transporte A pesquisa mostra ainda que, em 1.674 municípios (30% do total) existe serviço de transporte coletivo por ônibus municipal, que está presente em todos os municípios com mais de 500 mil habitantes e em 217 (94,9%) dos com mais de 100 mil a 500 mil habitantes. Em todas as classes de tamanho de população, o gerenciamento do serviço é, em sua maioria, feito pelo próprio município, através de concessão. Considerando outros meios de transportes existentes nos municípios, a pesquisa mostrou, no período de 2005 a 2008, um crescimento no porcentual de municípios que possuem transporte por barco (de 9,0% em 2005 para 10,5% em 2008), metrô (de 0,2% para 0,3%), mototáxi (de 52,3% para 59,9%), táxi (de 76,7% pra 81,5%) e van (52,3% para 59,9%). O transporte coletivo por trem decresceu de 1,9% para 1,5% dos municípios.