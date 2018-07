Funcionária da TAM cai de avião e se fere com gravidade A funcionária da TAM Deonice Santana foi internada hoje em estado grave após cair de uma aeronave Airbus A340 da companhia que estava estacionada no pátio do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo o vice-presidente do Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos, Orisson Melo, o acidente teria ocorrido no momento em que a funcionária deixava o avião, onde havia feito serviços de limpeza, e subia numa escada transportada por um caminhão. Deonice está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Guarulhos. Em nota, a TAM informou que "está prestando toda a assistência à funcionária e aos seus familiares e aguarda novo boletim médico sobre seu estado". A empresa apura as causas do acidente.