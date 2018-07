Funcionária da TAM é assaltada em aeroporto

Uma funcionária da TAM foi assaltada na manhã de ontem no saguão do Aeroporto Santos Dumont, no Rio, quando ia ao terminal do Banco Itaú para depositar R$ 11 mil da empresa. Segundo Isabela Faria, ela foi abordada por um homem armado e entregou o dinheiro. Na fuga, o assaltante disparou acidentalmente um tiro no chão do aeroporto, mas ninguém ficou ferido. O saguão de desembarque, de acordo com a Infraero, não tem câmeras de segurança.