Funcionária de joalheria é baleada dentro de shopping Uma funcionária de uma joalheria do Shopping Pátio Savassi, em área nobre de Belo Horizonte, foi baleada durante um assalto ocorrido na tarde desta terça-feira. O tiro provocou pânico e correria no centro comercial, um dos mais movimentados da capital, principalmente na hora do assalto, ocorrido por volta das 14 horas. O shopping é o mesmo onde foi registrado um princípio de incêndio na noite de segunda-feira.