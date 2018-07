Funcionária de lotérica no RS será ouvida hoje

Segundo depoimento do proprietário do estabelecimento, José Paulo Abend, feito na tarde de ontem para o delegado Clovis Nei da Silva, a funcionária da lotérica se esqueceu de registrar a aposta, que seria sorteada no concurso 1.155. De acordo com o delegado, durante o depoimento, o dono da lotérica também acusou a funcionária de não registrar outros dois bolões.

Abend entregou, segundo o delegado, um vídeo da lotérica mostrando uma moça no interior de uma sala que, supostamente, seria de uma lotérica. Ela remexe em alguns papéis em uma gaveta. De acordo com o delegado, que já viu as imagens, a suposta funcionária coloca as mãos na cabeça após olhar para o interior da gaveta, com horário por volta das 21 horas do sábado, pouco tempo depois do sorteio da Mega-Sena.

Para o delegado, ainda não é possível definir por meio desse vídeo se ela realmente esqueceu ou não de registrar os bolões, versão dada pelo proprietário. Além da funcionária, o delegado também pretende ouvir outros funcionários da lotérica e mais algumas das vítimas.

Abend disse que também foi prejudicado pela aposta não feita nos números da Mega-Sena sorteados no sábado pela Caixa Econômica Federal. "Estou me sentindo envergonhado, lesado, sou uma das vítimas", lamentou, ao sair da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Novo Hamburgo.