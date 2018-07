Funcionária diz que esqueceu de registrar bolão Uma funcionária da lotérica Esquina da Sorte, em Nova Hamburgo, no Rio Grande do Sul, afirmou em depoimento hoje que esqueceu de registrar o bolão que seria ganhador do prêmio da Mega-Sena do último sábado. O depoimento, que teve início às 14 horas, terminou cerca de três horas depois. O delegado Clovis Nei da Silva, da 2º delegacia de Polícia da cidade, disse que pretende ouvir outros funcionários da lotérica e mais algumas das vítimas.