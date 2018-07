Funcionária é estuprada em clínica de depilação no Rio Um criminoso assaltou uma clínica de depilação em Bonsucesso, na zona norte do Rio, e estuprou uma funcionária, ontem à tarde. A polícia já fez um retrato falado do homem, mas ainda não conseguiu capturá-lo. Segundo a Polícia Civil, havia oito pessoas na clínica quando o assaltante chegou, armado com um revólver.