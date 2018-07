Funcionário da Vale tem gripe suína e passa bem A Vale informou hoje que um consultor da empresa foi diagnosticado com a gripe suína no dia 19, quando voltou de uma viagem à Argentina. O homem presta serviço no 30º andar do Edifício Santos Dumont, no Centro do Rio, e está em isolamento domiciliar. De acordo com nota da empresa, o consultor "passa bem e apresenta melhora importante dos sintomas".