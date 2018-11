Funcionário de CDP é baleado em SP Um funcionário do Centro de Detenção Provisória do Belém, na zona leste de São Paulo, foi baleado neste domingo, 6, após deixar o local. De acordo com informações preliminares da Secretaria de Administração Penitenciária, o homem foi socorrido por outros funcionários do CDP. Os bombeiros chegaram a ser acionados, mas quando chegaram ao local, a vítima já havia sido encaminhada a um hospital da região. Por motivos de segurança, o nome e o estado de saúde do funcionário não foram divulgados. Também não há informações sobre o hospital para onde ele foi levado e nem o que teria ocasionado o crime.