Funcionário de estande da Bienal é indiciado por racismo O funcionário de um estande de livro da Bienal do Livro do Rio de Janeiro, Danielton Fabris Silva, de 29 anos, foi indiciado hoje por racismo, pela delegada titular da 42ª DP (Recreio), Adriana Belém. O crime teria ocorrido na segunda-feira (5), conforme informou a Polícia Civil. Silva. Silva, que é funcionário de uma empresa terceirizada e trabalhava em um stand da Bienal, realizada no Centro de convenções do Riocentro, teria ofendido um grupo de estudantes de uma escola municipal, situada em Niterói.