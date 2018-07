Funcionário de hospital acusado de estupro se entrega

O técnico de enfermagem Brivaldo Francisco Xavier Júnior, acusado de ter estuprado pelo menos duas pacientes internadas no CTI do hospital Quinta D''Or, em São Cristóvão, na zona norte do Rio, entregou-se na tarde desta quinta-feira, 6, à polícia, um dia após ter a prisão preventiva decretada.

Ele se apresentou à 17ª DP (São Cristóvão), acompanhado por um advogado, e iria prestar depoimento e ser recolhido à prisão no Complexo Penitenciário de Bangu, na zona oeste. Suas declarações à polícia ainda não foram divulgadas.

Seu advogado, Luiz Alberto Schettino, nega que o técnico de enfermagem tenha estuprado a primeira vítima a denunciá-lo. "Ele disse que é inocente e vou provar isso na Justiça", afirmou. Sobre a segunda denúncia, o advogado disse desconhecer a acusação.

Os estupros teriam sido praticados entre fevereiro e maio. O hospital afirma que demitiu Xavier Júnior por justa causa após tomar conhecimento da acusação.