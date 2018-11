Funcionário de hospital é denunciado por estupro no Rio Um técnico em enfermagem foi denunciado na semana passada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por estupro de vulnerável em um hospital de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Segundo o MP, o funcionário praticou atos libidinosos em uma paciente que estava internada no Hospital Casa da Providência, no bairro de Valparaíso.