Funcionário de refinaria morre na Bahia

Na tarde da última sexta-feira, ele havia sofrido queimaduras em 70% do corpo, em um acidente durante a instalação de uma caldeira na Unidade 83 da refinaria. Vapores escaparam de uma tubulação e provocaram os ferimentos em Silva e em dois outros trabalhadores. Com queimaduras em até 20% do corpo, eles continuam internados.

Uma comissão formada por técnicos da empresa e por representantes do Sindicato dos Químicos e Petroleiros da Bahia, investiga as causas do acidente.