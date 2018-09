Segundo o Corpo de Bombeiros, não havia informações sobre outras vítimas nem sobre a extensão dos danos ocorridos nas lojas do shopping até as 23 horas de ontem. De acordo com a funcionária de uma loja, a explosão causou um estrondo, assustando todos que estavam no Santana Parque. A polícia interditou o local do acidente e deveria fazer a perícia ainda ontem à noite. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.