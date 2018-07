Funcionário do DER liberta reféns em Marília-SP O funcionário do Departamento de Estradas e Rodagem que mantinha cinco reféns na sede do DER em Marília, no interior de São Paulo, se entregou no final da manhã. Segundo informações da assessoria, por volta das 8 horas o funcionário chegou ao serviço armado com um revólver calibre 38 e uma faca. Fez 12 pessoas reféns. Durante a manhã ele foi liberando as vítimas. De acordo com a polícia, o funcionário trabalha na área de recuperação de estradas da entidade. O nome dele não foi divulgado.