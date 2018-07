Funcionário é preso após instalar câmeras em sanitário Funcionário terceirizado de uma agência bancária do bairro do Comércio, em Salvador, Paulo Rogério de Jesus, de 33 anos, foi preso em flagrante, na manhã desta terça-feira (13), depois de uma estagiária da agência perceber dois telefones celulares, com as câmeras dirigidas aos sanitários, camuflados dentro do banheiro feminino.