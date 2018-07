Funcionário fica ferido após bondinho descarrilar no Rio Um funcionário ficou ferido na tarde de hoje após o bondinho que transporta passageiros no bairro de Santa Teresa, no Centro do Rio, descarrilar. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o bondinho estava na garagem, em manutenção, quando descarrilou, prendendo a perna do funcionário. Vanderlei de Azevedo, de 51 anos, teve fratura exposta e foi levado para o Hospital Souza Aguiar.