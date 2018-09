Funcionário fica ferido em tumulto na Fundação casa

Alguns dos adolescentes, não se sabe ainda se com a intenção de fugir, chegaram a agredir os agentes educacionais. Um deles foi ferido na boca por um dos internos e encaminhado para o Hospital Universitário. Segundo a assessoria de imprensa da Fundação, os próprios agentes da unidade controlaram a situação. Nenhuma arma branca foi encontrada com os adolescentes, que passaram por uma revista antes de serem encaminhados novamente para os alojamentos.

Os internos da unidade Raposo têm idade entre 16 e 18 anos e são reincidentes. As dependências da unidade não foram depredadas. Policiais militares da 4ª Companhia do 16º Batalhão foram acionados e se posicionaram no entorno da unidade para tentar conter uma eventual fuga. A unidade Raposo possui capacidade para 96 internos.