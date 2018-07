Funcionário morre em manobra de trio em Salvador Um funcionário do bloco Me Abraça, comandado pelo grupo Asa de Águia, morreu na manhã desta terça-feira, enquanto o trio elétrico usado ontem à noite, no Circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador, era manobrado para voltar a desfilar hoje. Erisvaldo Max de Carvalho Santana, de 22 anos, auxiliava os trabalhos de cima do trio, na Avenida Ademar de Barros, em Ondina, quando teria recebido uma descarga elétrica da rede de alta tensão. Com o choque, ele foi projetado e caiu de cima do veículo. Santana chegou a ser levado, em estado grave, para o posto de saúde municipal localizado na avenida, mas não resistiu aos ferimentos.