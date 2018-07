Funcionário morre esmagado por retroescavadeira em SP Um homem morreu esmagado por uma retroescavadeira, que tombou, no fim da manhã de hoje, em uma obra da estação elevatória de água da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), na Rua Jaraguari, no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo.