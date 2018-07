Funcionários da Amazon na Alemanha são convocados para greve em disputa salarial

O Verdi disse em um comunicado que tinha convocado trabalhadores à greve nos centros de distribuição em Bad Hersfeld, Leipzig, Graben, Werne e Rheinberg.

Funcionários em Bad Hersfeld, Leipzig e Graben vão entrar em greve de segunda a quarta-feira, enquanto os trabalhadores em Werne pararão as atividades na segunda e terça-feira.

A Amazon emprega um total de 9.000 funcionários em atividades de armazéns em nove centros de distribuição na Alemanha, seu segundo maior mercado atrás dos Estados Unidos, além de 14 mil trabalhadores sazonais.

O Verdi quer que a Amazon aumente os salário para os trabalhadores em seus centros de distribuição em conformidade com os acordos coletivos de trabalho no setor de correspondência e indústria do varejo na Alemanha, tendo organizado várias paradas ao longo do ano passado.

A Amazon, no entanto, tem rejeitado a demanda, argumentando que considera os funcionários que trabalham em seus armazéns como trabalhadores do setor de logística, e que eles recebem salários acima da média pelos padrões dessa indústria.

(Por Christoph Steitz)