Funcionários da CET fazem protesto em São Paulo Em protesto por reajuste salarial, os funcionários da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) deixaram de montar a faixa reversível na Radial Leste na manhã desta sexta-feira, gerando transtornos para os motoristas na via. Pouco depois das 8 horas da manhã, de acordo com a própria CET, a avenida era a mais congestionada da cidade, com 12,7 quilômetros de lentidão no sentido centro entre a Praça Divinolândia e a Rua Wandenkolk.