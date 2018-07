Funcionários da Eletropaulo feridos sofreram queimadura Os dois funcionários da AES Eletropaulo que se envolveram hoje em um acidente enquanto trabalhavam em uma galeria de rede subterrânea de energia no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, foram vítimas de queimaduras de segundo grau e devem passar por uma avaliação da equipe de cirurgia plástica da Santa Casa de Misericórdia. A informação é da assessoria de imprensa do hospital. O estado de saúde dos dois é considerado estável. Ambos estão conscientes, mas não há data prevista para receberem alta. O acidente, segundo confirma a Eletropaulo, ocorreu por volta das 9 horas de hoje, quando os dois funcionários realizavam serviços de rotina na galeria no Vale do Anhangabaú. Segundo a assessoria de imprensa da Eletropaulo, as causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela área de Segurança do Trabalho da distribuidora de energia.