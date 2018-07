Funcionários da Eletropaulo se ferem no Anhangabaú Dois funcionários da Eletropaulo ficaram feridos por volta das 9 horas de hoje, após um acidente enquanto realizavam serviço em uma galeria de rede subterrânea de energia na altura do número 226 do Vale do Anhangabaú, no Centro de São Paulo. Apesar do acidente, não houve interrupção no fornecimento de energia elétrica para a região. Os dois funcionários, segundo informações da Eletropaulo, foram encaminhados à Santa Casa de Misericórdia e estão sob cuidados médicos. As causas do acidente estão sendo apuradas pelas áreas de Engenharia e de Segurança do Trabalho da distribuidora, de acordo com a assessoria da empresa, e assim que forem identificadas serão oficialmente comunicadas.