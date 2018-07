Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Entidades de Assistência e Educação à Criança ao Adolescente e à Família do Estado de São Paulo (Sitraemfa), a decisão pela greve foi tomada devido ao "descaso" da Fundação em relação a data base da categoria, a segurança no local de trabalho e a questão do reajuste salarial. A pauta de reivindicações da categoria reúne mais 82 itens.