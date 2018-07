Funcionários da Prefeitura de BH fazem passeata

A categoria reivindica reajuste salarial de 15% e aumento no valor do vale-alimentação dos atuais R$ 17 para R$ 28. A PBH ofereceu aumento 5,56% nos salários e o acréscimo de R$ 1 no vale alimentação. Inicialmente, a proposta do Executivo era para que os reajustes valessem a partir de outubro, mas antecipou o prazo em um mês, o que também foi recusado pelos servidores.

A greve envolve trabalhadores das mais diversas áreas como Saúde, Educação, Administração, Limpeza Urbana e outras. Segundo balanço divulgado pela PBH na segunda-feira (12), 30% das escolas estavam funcionando normalmente, sendo que houve paralisação parcial em 126 instituições (67%) e total em seis (3%). Ainda de acordo com a prefeitura, nenhuma unidade de saúde deixou de funcionar, sendo que 23,1% dos funcionários da área não trabalharam. Nova assembleia está prevista para o próximo dia 20.