Funcionários da Reduc passam mal após vazamento

O vazamento de gás de flare ocorreu às 8h50. Segundo a Petrobrás, o problema foi "rapidamente eliminado" e, logo depois, a Reduc operava normalmente. O diretor do sindicato, Sérgio Abbade, afirmou que um dos funcionários desmaiou. "Outros também tiveram dificuldade de respiração, mas este funcionário foi o mais afetado. Todos foram mandados para casa."

A área no entorno da unidade foi esvaziada. Abbade apontou uma falha de equipamento como possível causa do acidente. Segundo ele, o problema ocorreu entre as unidades 12-50 e 12-10. Ele disse que a unidade 12-50 está parada para manutenção. "O ponto de vazamento foi identificado, mas o fato causou um grande impacto para os trabalhadores contratados, tanto que o Ministério Público do Trabalho resolveu investigar o ocorrido", informou o sindicato.