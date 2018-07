Funcionários da Sabesp entram em greve hoje Os trabalhadores da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) entraram em greve hoje, após decisão tomada em reunião feita no último dia 28, na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo (Sintaema). Segundo o sindicato, os funcionários rejeitaram a proposta da Sabesp de 4,51% de reajuste salarial com repasse aos benefícios e garantia no emprego para 95% do efetivo. De acordo com a empresa, a greve afeta mais os funcionários administrativos e os serviços prestados à população, como atendimento pelo 195 e agendamentos de serviços, não foram prejudicados.