Funcionários da Saúde no Piauí fazem greve por reajuste Os servidores públicos da Saúde estão paralisados desde quarta-feira, 11, no Piauí. A categoria deflagrou a greve porque reivindica reajuste dos salários, que estão congelados há três anos. O Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Piauí (Sindespi) pede reajuste equivalente a 5% por ano.