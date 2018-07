Funcionários da Uerj fazem protesto na praia do Leblon Cerca de 40 funcionários da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), em greve desde o dia 5 de junho, fizeram um protesto na manhã deste domingo na praia do Leblon, perto do prédio onde mora o governador Sérgio Cabral. Os servidores levaram faixas da campanha "Negocia, Cabral!", pela qual requerem reajuste salarial de 22%, recuperação de perdas acumuladas desde 2001, reforma nos planos de carreira e melhorias no Hospital Universitário Pedro Ernesto e no campus do Maracanã, entre outras demandas antigas.