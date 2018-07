Funcionários da UFRJ realizam protesto no Rio Uma manifestação de funcionários do ensino público federal no Rio complica o trânsito para o motorista que trafega em direção à Ilha do Fundão na manhã desta sexta-feira, 10. Uma carreata ocupa a Avenida Brigadeiro Trompowsky, no câmpus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e causa reflexos no trânsito local.