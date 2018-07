Funcionários da Unesp fazem protesto no centro de SP

Uma comissão dos funcionários foi autorizada a entrar no prédio para apresentar a pauta de propostas da categoria. Até as 15h30, o ato era pacífico, segundo a PM. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) desvia o trânsito no local.

Iniciada no dia 28 de maio, a greve atinge 14 dos 24 campus da Unesp. Em algumas faculdades, há adesão de alunos e professores ao movimento. Na última quinta-feira, dia 27, cerca de 100 estudantes, também em manifestação, ocuparam a reitoria. Os alunos só deixaram o prédio na madrugada seguinte, após reunião que atendeu algumas das reivindicações.

Feira da Madrugada

Comerciantes da Feirinha da Madrugada também fizeram uma nova manifestação nesta quarta. Eles protestam contra o fechamento e o atraso nas obras de reforma no espaço onde acontece a feira, no Brás, região central da capital paulista. Os manifestantes fecharam o cruzamento entre a Rua São Caetano e a Avenida do Estado logo no início da tarde. Por volta das 14h, após negociação com os PMs, o grupo liberou a via.

Só na última semana os comerciantes fizeram três protestos, sempre com o bloqueio de ruas da região. Após fechamento da Feirinha, em 29 de maio, a Prefeitura deu um prazo de 60 dias para o término das obras e reabertura do comércio, mas os manifestantes alegam que a reforma - orçada em R$ 4 milhões e de responsabilidade do governo municipal - ainda não começou.