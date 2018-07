Funcionários da USP de Ribeirão Preto aderem à greve Os funcionários do campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP) ficaram indignados com os conflitos de ontem, na capital paulista, e aderiram ontem à greve de professores e servidores. Segundo o diretor de base do Sindicato dos Trabalhadores da USP (Sintusp) na cidade, André Luiz Orlandin, a paralisação, estimada em cerca de 65% da categoria, deverá aumentar na próxima semana. "A tendência da greve é aumentar, pois todos ficaram indignados, já que nem na ditadura tínhamos visto aquilo", disse ele, ao se referir à presença de policiais militares no campus da capital do Estado.