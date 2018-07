Funcionários da USP prometem fechar prédios hoje Funcionários da Universidade de São Paulo (USP), que entraram ontem em greve, prometem bloquear hoje entradas e interromper as aulas em duas faculdades. Os prédios da Escola de Comunicação e Artes (ECA) e da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, no centro da cidade, devem ser fechados pelos grevistas.