Funcionários de cemitérios fazem paralisação no Rio

Segundo Sérgio do Carmo, presidente do sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, a Santa Casa não deposita o salário dos trabalhadores há cinco meses. "Nosso objetivo não é prejudicar a população, mas cobrar uma solução para o problema. Se até o quinto dia útil de maio os salários não forem pagos, nenhum enterro será realizado no Dia das Mães.

A entidade enfrenta crise financeira e o provedor (administrador da instituição filantrópica) Dahas Zarur, que atuou na Santa Casa por 60 anos, foi afastado pela Justiça ano passado, por denúncias de corrupção. Após o afastamento, a prefeitura anunciou a cassação da concessão da Santa Casa e nova licitação para administração dos cemitérios, mas o processo ainda não foi concluído.

Enquanto isso, a prefeitura interveio no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, na zona portuária, o maior da cidade. Este é o único dos 13 cemitérios em que os salários estão em dia, porque estão sendo pagos diretamente pelos interventores. No Cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul, apenas dois velórios estão sendo realizados nesta manhã. Mas nenhum enterro foi feito. Não há tumulto no local. Segundo Carmo, a situação é semelhante nos outros 11 cemitérios com paralisação porque os administradores já haviam agendado os sepultamentos para a tarde.